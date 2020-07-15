Концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса передадут Банковой в ближайшие недели - Кориневич

КИЕВ. 15 июля. УНН. В ближайшие дни рабочая группа по разработке концепции переходного правосудия для аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса отправит ее конечный тест в Офис президента Украины. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич 14 июля, передает УНН со ссылкой на “Крим.Реалии”.

“Текст сейчас финализироввн, передача в Офис президента — дело ближайшей недели или двух ... Наш проект концепции переходного правосудия учитывает опыт всех судебных дел, которые проходили в Украине относительно событий и в Крыму, и на Донбассе. Эта концепция не различает ситуации в этих регионах — все это один международный вооруженный конфликт, вызванный агрессией Российской Федерации против Украины”, — отметил представитель президента.

Кориневич уточнил, что утверждение концепции переходного правосудия указом президента Украины будет только первым шагом для дальнейшего внесения изменений в Уголовный кодекс.

“Затем правительству будет поручено разработать соответствующие мероприятия по выполнению этой концепции. И дальше уже будут разрабатываться проекты законов и постановлений Верховной Рады, которые определят вопрос ответственности. Но я сразу могу сказать, что, если гражданин Украины работал на временно оккупированной территории, например, медсестрой, то речь не идет о его привлечении к ответственности”, — заключил Кориневич.

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Переходное правосудие — это концепция, которая применяется в постконфликтных странах для преодоления последствий вооруженного конфликта. Она изложена в некоторых международных документах и ​​договорах. Концепция сводится к четырем основным постулатам: осуществление эффективной уголовной юстиции, которая должна обеспечить наказание виновных лиц в этом вооруженном конфликте, институциональные реформы, возмещения убытков, донесение правды о вооруженном конфликте.

Как говорят специалисты, универсальной модели переходного правосудия не существует, и каждая страна (в том числе и Украина) ищет свою индивидуальную модель.

Напомним, в МИД назвали страны, которые хотят видеть в коалиции с деоккупации Крыма.

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