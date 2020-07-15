Президент назначил Джапарову главой Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО

КИЕВ. 15 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский провел ротацию на должности председателя Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента Украины.

Так, президент Зеленский уволил с этой должности Сергея Кислицу, назначенного Петром Порошенко в 2015 году, а на его место назначил первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапарову.

“Назначить Джапарову Эмине Айяровну — первого заместителя министра иностранных дел Украины — председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, освободив от исполнения этих обязанностей Сергея Кислицу”, — говорится в документе.

Как сообщал УНН, Украина присоединилась к протоколу Гаагской конвенции для защиты культурного наследия в аннексирована Крыму.