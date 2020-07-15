Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,09 0,1548  EUR: 30,69 0,1511 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кабмин на следующей неделе рассмотрит вопрос продления карантина в Украине
Кабмин на следующей неделе рассмотрит вопрос продления карантина в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
8610

Президент назначил Джапарову главой Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО

Президент назначил Джапарову главой Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО

Эмине Джапарова

КИЕВ. 15 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский провел ротацию на должности председателя Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента Украины.

Так, президент Зеленский уволил с этой должности Сергея Кислицу, назначенного Петром Порошенко в 2015 году, а на его место назначил первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапарову.

“Назначить Джапарову Эмине Айяровну — первого заместителя министра иностранных дел Украины — председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, освободив от исполнения этих обязанностей Сергея Кислицу”, — говорится в документе.

Как сообщал УНН, Украина присоединилась к протоколу Гаагской конвенции для защиты культурного наследия в аннексирована Крыму.

Источник: УНН
Теги: Украина, указы, ЮНЕСКО, Президент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.