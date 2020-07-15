Рада сегодня возьмется за ликвидацию и образование новых районов

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть проект постановления №3650 о создании и ликвидации районов, после чего планирует рассмотреть постановление о назначении очередных местных выборов в Украине, рассмотрение которого отложили в ВР из-за обращения Президента Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня ВРУ.

Парламентарии планируют рассмотреть ряд проектов постановлений, в частности, №3650 о создании и ликвидации районов, согласно которому предполагается создать в оккупированном Крыму и областях 129 районов (из них 17 - на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей), и ликвидировать существующие 490 районов.

Также планируется рассмотреть проекты постановлений №3809 о назначении очередных местных выборов в 2020 году, №3736 о заявлении ВР относительно нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в оккупированном Крыму.

Также сегодня Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов в первом чтении, в частности, №3642 о внесении изменений в законодательство относительно оснований отсутствия нардепа на пленарных заседаниях ВР, №3608 о внесении изменений в регламент ВР относительно графика пленарных заседаний, №3614 о внесении изменений в законодательство в связи с завершением административно-территориальной реформы.

Кроме того, во втором чтении планируется к рассмотрению законопроект №2398-д об оборонных закупках, №2412-д о разведке.

Напомним, 13 июля в ВР на повестке дня было рассмотрение проекта постановления об определении даты местных выборов в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо в Верховную Раду с тем, чтобы парламентарии не рассматривали этот вопрос именно в этот день.

Как пояснил председатель ВР Дмитрий Разумков, постановление о назначении местных выборов не было проголосовано в связи с позицией комитета, который настаивает, что назначать выборы следует после окончательного утверждения изменений административных границ.



