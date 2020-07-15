Кандидаты на главу НБУ и праймериз: Верещук рассказала о заседании фракции "Слуга народа"

КИЕВ. 15 июля. УНН. На заседании парламентской фракции "Слуга народа", которое запланировано на 16 июля, будут обсуждать кандидатов на должность главы НБУ. На заседании может присутствовать Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сегодня на брифинге под Верховной Радой рассказала народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает корреспондент УНН.

"Нет никакого пока кандидата, который утвержден (на должность главы НБУ - ред.). Об этом неизвестно никому", - сказала она.

По ее словам, на заседании фракции "Слуга народа" может присутствовать Президент Украины Владимир Зеленский. Народные избранники от монобольшинства соберутся вечером, после заседания Верховной Рады.

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"Завтра (16 июля - ред.) действительно будет заседание фракции. На нем действительно может быть Президент, но у нас и должно было быть заседание фракции - оно касается кандидатов на руководство НБУ. А если мы соединим и действительно обсудим вопрос праймериз, почему бы и нет", - прокомментировала Верещук.

Напомним, 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Нацбанка. Позже в СМИ появилось заявление экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой о том, что МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока Президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого председателя Нацбанка. На это заявление уже отреагировала СБУ. Ситуацию прокомментировал Президент Зеленский.