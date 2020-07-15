Летний сезон: в Одессе клубы и рестораны требуют разрешения работать ночью

КИЕВ. 15 июля. УНН. Владельцы ресторанов и ночных клубов Одесской области требуют отменить ограничения на работу развлекательных заведений после 23 часов - в летний курортный сезон. Об этом председатель Одесской ОГА Максим Куцый сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Только что встретился с главными рестораторами и владельцами ночных клубов Одесской области. Они обратились к нам за помощью и пониманием. Нововведение Кабинета министров об ограничении работы заведений в ночное время предприниматели считают убийственным для бизнеса, особенно в период короткого курортного сезона", - написал он накануне вечером и добавил, что сейчас Одесская область стала главным местом отдыха украинцев.

Куцый отметил, что еженедельно в Одесскую область приезжают десятки тысяч туристов. "Но до завершения высокого курортного сезона осталось 6 недель", - продолжал председатель ОГА.

"Кроме отдыха, организация летнего досуга - это также рабочие места для тысяч жителей Одесской области. И мы их должны поддержать. На встрече также присутствовал главный санитарный врач Одесской области, представитель Госпродпотребслужбы и руководство Национальной полиции области", - добавил Куцый.

Он отметил, что чиновники вместе "имели конструктивный диалог о возможных сценариях работы учреждений".

"Я подчеркнул важность работы в рамках закона и рекомендаций Министерства здравоохранения Украины. Считаю, что при соблюдении санитарных норм учреждения должны иметь возможность работать в ночное время. За соблюдением карантинных правил работы таких заведений будет следить полиция. Вместе с предпринимателями передадим обращение к Кабинету министров Украины и Офису Президента Украины об отмене ограничений в работе после 23:00. Надеюсь на поддержку руководства государства", - подытожил он.

Напомним, 8 июля в Одесской области сообщалось о прыжке заболеваемости COVID-19, отдыхающим напомнили об ограничениях.