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Рада поддержала законопроект относительно оснований для отсутствия нардепа на заседаниях

Рада поддержала законопроект относительно оснований для отсутствия нардепа на заседаниях

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3642 о внесении изменений в законодательство относительно оснований отсутствия народных депутатов Украины на пленарных заседаниях ВРУ и заседаниях комитетов ВРУ. Соответствующее решение поддержал 321 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предусматривается, что основанием для отсутствия народного депутата на пленарных заседаниях ВР по уважительным причинам являются:

  • выполнение народным депутатом в это время поручений ВР, председателя ВРУ,
  • командировки, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций,
  • временная нетрудоспособность;
  • получение услуг в сфере здравоохранения,
  • отпуск в связи с беременностью и родами, рождением ребенка, по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием, со смертью родных, другие обстоятельства, когда согласно законодательству работнику предоставляется отпуск,
  • документально подтвержденные транспортные препятствия.

Также отмечается, что уважительными причинами отсутствия народного депутата на пленарном заседании ВР есть и другие причины, о которых народный депутат заблаговременно, но не позднее дня проведения следующего пленарного заседания, должен сообщить председателю ВРУ путем подачи заявления.

Кроме того, если в течение одной очередной сессии ВР без уважительных причин нардеп не берет непосредственного участия в более 30% голосований при принятии решений ВР на пленарных заседаниях или в более 50% заседаний комитета ВР, в состав которого он избран, ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Напомним, ВРУ определила как неотложный и сократила сроки подготовки альтернативных законопроектов к законопроекту о внесении изменений в Регламент ВР и законы относительно оснований отсутствия нардепов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов Рады.

Как сообщал УНН ранее, из-за прогулов в конце 2019 года пятому президенту Украины Петру Порошенко, председателю партии "Слуга народа", заместителю председателя фракции Александру Корниенко, нардепу от фракции "Слуга народа" Александру Дубинскому и еще 78 нардепам прекращено возмещение расходов на общую сумму более 3 млн грн.

Источник: УНН
Теги: ВР, прогулы, нардепы
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