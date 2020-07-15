Рада направила на доработку законопроект относительно зарплаты помощникам нардепов

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада Украины направила на повторное первое чтение законопроект №3644 о внесении изменений в ЗУ "О статусе народного депутата". Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целью является совершенствование порядка использования общего фонда, устанавливаемого на оплату труда помощников-консультантов народного депутата Украины, нормирования возможности выплаты помощникам-консультантам материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного основного отпуска (как это предусмотрено для работников патронатных служб).

А также предусматривается возможность определения нардепом части средств общего фонда, установленного на оплату труда помощников-консультантов, для денежной компенсации за все неиспользованные ими дни ежегодного основного отпуска в случае непредоставления ему такого отпуска за прошлый год.

Как сообщал УНН ранее, ВРУ определила как неотложный и сократила наполовину сроки внесения альтернативных законопроектов в законопроект №3644 о внесении изменений в ЗУ "О статусе народного депутата Украины".



