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Рада направила на доработку законопроект относительно зарплаты помощникам нардепов

Рада направила на доработку законопроект относительно зарплаты помощникам нардепов

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада Украины направила на повторное первое чтение законопроект №3644 о внесении изменений в ЗУ "О статусе народного депутата". Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целью является совершенствование порядка использования общего фонда, устанавливаемого на оплату труда помощников-консультантов народного депутата Украины, нормирования возможности выплаты помощникам-консультантам материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного основного отпуска (как это предусмотрено для работников патронатных служб).

А также предусматривается возможность определения нардепом части средств общего фонда, установленного на оплату труда помощников-консультантов, для денежной компенсации за все неиспользованные ими дни ежегодного основного отпуска в случае непредоставления ему такого отпуска за прошлый год.

Как сообщал УНН ранее, ВРУ определила как неотложный и сократила наполовину сроки внесения альтернативных законопроектов в законопроект №3644 о внесении изменений в ЗУ "О статусе народного депутата Украины".

Источник: УНН
Теги: ВР, нардепы
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