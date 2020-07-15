Рада решила не рассматривать постановление о ликвидации и создании районов

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада Украины не будет рассматривать на сегодняшнем заседании проект постановления №3650 относительно ликвидации и создания районов. Такое предложение было объявлено главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко, передает корреспондент УНН.

"У нас есть предложение сегодня с повестки дня забрать №3650 (о ликвидации и создания новых районов - ред.)", - сказал Корниенко.

Поэтому, парламентарии согласились сегодня не рассматривать этот вопрос.

Напомним, Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планировала рассмотреть проект постановления №3650 о создании и ликвидации районов, после чего планировала рассмотреть постановление о назначении очередных местных выборов в Украине, рассмотрение которого отложили в ВР из-за обращения Президента Зеленского.

Так, 13 июля в ВР на повестке дня было рассмотрение проекта постановления об определении даты местных выборов в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо в Верховную Раду с тем, чтобы парламентарии не рассматривали этот вопрос именно в этот день.

Как пояснил глава ВРУ Дмитрий Разумков, постановление о назначении местных выборов не было проголосовано в связи с позицией комитета, который настаивает, что назначать выборы следует после окончательного утверждения изменений административных границ.