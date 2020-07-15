Срочников проверяют на антитела к COVID-19 методом ИФА - ГПСУ

КИЕВ. 15 июля. УНН. Военнослужащие срочной службы проходят ИФА-тестирование на выявление антител к COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

Там уточнили, что в ГПСУ в рамках призывной кампании "Весна - 2020" уже прибыли около 8 сотен военнослужащих срочной службы. Сейчас они проходят подготовку.

Всего ряды Госпогранслужбы должны пополнить 1300 срочников этого призыва. Призывная кампания из-за карантинных мероприятий значительно затянулась. По этой же причине она имеет определенные особенности, говорят в ГПСУ.

"Молодое пополнение получает вещевое имущество, снаряжение, а также средства индивидуальной защиты. В госпитале юноши проходят медицинский осмотр, где с помощью ИФА-тестов их проверяют на наличие антител к коронавирусной инфекции", - рассказали в ГПСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Житомире благодаря ИФА-тестированию возобновили услугу партнерских родов

Там добавили, что неотъемлемой частью работы с новобранцами является общение с психологами учебных центров и пограничных отрядов.

"Специалисты исследуют индивидуальные особенности военнослужащих, их уровень нервно-психической устойчивости и эмоционального истощения", - говорят в ГПСУ, добавляя, что по результатам обследования срочников психологи консультируют и дают рекомендации руководителям подразделений по формированию оптимального социально-психологического климата в коллективе и осуществлению дальнейшего психологического сопровождения военнослужащих.

Напомним, еще 21 мая Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при COVID-19, предусмотрев обязательное ИФА-тестирование, в частности, для врачей с целью их защиты.

Отдельной категорией граждан, подлежащих ИФА-скринингу, приказом Минздрава определены работники Национальной полиции, Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

Как писал УНН, выявление антител IgM в начале заболевания позволяет прогнозировать тяжесть течения коронавируса у пациента.