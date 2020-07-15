ВР поддержала изменения в Бюджетный кодекс из-за завершения реформы децентрализации
КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3614 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы. Соответствующее решение поддержали 320 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Цель законопроекта:
- разграничение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных общин;
- установление состава доходов и расходов бюджетов территориальных общин, которые будут сформированы по решению Кабинета министров Украины, в объемах, которые были закреплены за бюджетами городов областного значения и объединенных территориальных общин;
- установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных общин в бюджетном обеспечении.
Предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс, которыми унифицировать определение термина "бюджеты местного самоуправления", определить составы доходов и расходов отдельно для бюджетов местного самоуправления (бюджетов территориальных общин сел, поселков, городов и их объединений) и районных бюджетов.
Как сообщал председатель ВРУ Дмитрий Разумков, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, скорее всего, не успеют принять в ВР до местных выборов, которые состоятся 25 октября.