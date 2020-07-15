Парламентарии приняли за основу правительственный законопроект о медиации

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3504 о медиации, поданный Кабинетом министров Украины. Соответствующее решение поддержали 339 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проектом закона предлагается определить правовые основы и порядок проведения медиации в Украине. Предполагается следующее:

процедура медиации будет применяться в любых конфликтах (спорах), которые возникают, в частности, гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношений, а также по уголовным производствам при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым и в других сферах общественных отношений;

физические и юридические лица смогут обратиться к медиатору для проведения медиации как до обращения в суд, третейский суд, международный коммерческий арбитраж, так и во время судебного, третейского или арбитражного производства;

медиация проводиться по взаимному согласию сторон медиации в соответствии с принципами добровольности, конфиденциальности, независимости и нейтральности, беспристрастности медиатора.

Отмечается, что получить статус медиатора сможет любое физическое лицо, имеющее высшее образование и прошедшее базовую подготовку в области медиации в Украине или за ее пределами.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О медиации", которым предусматривается определить требования к договору о медиации и соглашению об урегулировании конфликта.



