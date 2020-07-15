Детей из ОРДЛО боевики не пускают в украинские вузы: Шмыгаль поручил разобраться

КИЕВ. 15 июля. УНН. Боевики не выпускают из оккупированного Донбасса детей, которые намерены вступить в украинских высшие учебные заведения. Об этом на заседании Кабинета министров Украины сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Кроме нарушения минских договоренностей, также доходит информация что детей из ОРДЛО, которые хотят вступать в украинские вузы, боевики не выпускают на территорию свободной Украины. Есть понимание, и боевики понимают, что эти дети не вернутся, а останутся в Украине, поскольку чувствуется разница между тем, что здесь и там происходит сейчас.

По словам Премьера, в этой ситуации необходима реакция правительства, его работа, в том числе, с международными партнерами, чтобы этот вопрос решить.

Это часть стратегии деоккупации, которая позволит вернуть молодежь и детей с ВОТ в украинское образовательное и культурное пространство, отметил Шмыгаль.

"Я попрошу вице-премьер-министра Алексея Резникова взять на личный контроль. Подключайте к процессу МОН, чтобы не сорвался процесс и дети могли получить образование, поступить в наши учебные заведения", - добавил он.

Напомним, 10 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании", который позволит абитуриентам с оккупированных территорий вступать в украинские вузы без ВНО.