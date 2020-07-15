Рада ввела электронную форму исполнительного документа

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3707 о внесении изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве" о введении электронной формы исполнительного документа. Соответствующее решение поддержал 321 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект предусматривает предоставление возможности предъявления к принудительному исполнению исполнительных документов, выданных в электронной форме, что позволит сократить сроки для направления их на принудительное исполнение. Также это ускорит проведение исполнительного производства, снизит расходы на печать исполнительных документов и услуги почтовой связи. Также он позволит уменьшить долю ручной работы, сделает процесс проведения исполнительного производства более эффективным, технологическим и современным, считают авторы законопроекта.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3720 о внесении изменений в ЗУ "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по совершенствованию электронной формы документооборота в ВРУ".