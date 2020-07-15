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Кабмин установил новые критерии для "красных" стран по распространению COVID-19

Кабмин установил новые критерии для "красных" стран по распространению COVID-19

КИЕВ. 15 июля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал проект акта о внесении изменений в пункт 16 постановления КМУ от 20 мая №392 относительно критериев для "красных" стран по распространению COVID-19, передает корреспондент УНН.

"Проектом акта предлагается установить, что государствами с широким распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 55 человек на 100 тыс. населения. Раньше у нас показатель был на уровне 40, мы установили его, когда в стране было активных больных 37 на 100 тыс. населения, сейчас он составляет 62. Таким образом, мы приводим в соответствие", - доложил министр здравоохранения Максим Степанов.

Проект акта с доработкой в 1-дневный срок было поддержано членами правительства.

Напомним, ранее министр иностранных дел Кулеба заявил, что критерии, согласно которым Украина вносит государства в список стран, которые относятся к "красной" и "зеленой" зонам, нужно скорректировать.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, туризм, карантин, Максим Степанов
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