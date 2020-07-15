Шмыгаль объяснил необходимость вице-премьера по ОПК

КИЕВ. 15 июля. УНН. В Украине необходимо изменить подходы к управлению в оборонно-промышленной отрасли, ведь последнюю декаду та демонстрировала упадок - для этого надо создать должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности. Об этом на заседании Кабинета министров Украины сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Путь к миру невозможен без сильной армии, а сильная армия - без современного вооружения и передовых технологий. Чтобы создать такие технологии в условиях ограниченного количества ресурсов, необходимо очень качественно изменить подходы к управлению. Именно поэтому наше правительство предлагает парламенту создать должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности и назначить на эту должность профессионального специалиста Олега Уруского", - сказал Шмыгаль.

Он выразил надежду, что депутаты поддержат кандидатуру, которая прошла обсуждение на фракции, соответствующее представление было сделано в парламент.

"Давайте будем откровенны, за последние 10 лет украинская промышленность демонстрировала упадок, идет технологическое отставание, и фактически отсутствует передовая школа разработки высоких технологий. Безусловно, есть исключения. Но в большинстве отраслей, особенно крупных, ситуация чрезвычайно сложная", - добавил он.

Напомним, накануне в Верховной Раде Украины зарегистрировали правительственный проект постановления № 3842 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.