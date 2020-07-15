В "Слуге народа" выступили за отзыв законопроекта однопартийца Бужанского о языке
Ирина Верещук
КИЕВ. 15 июля. УНН. Законопроект народного депутата из "Слуги народа" Максима Бужанского, который предусматривает отсрочку перехода русскоязычных школ на обучение на украинском языке, должен быть отозванным. Такое мнение журналистам в среду высказала народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает корреспондент УНН.
"У нас есть статья 10 Конституции, где четко прописано, что государственным языком в Украине является украинский. Также там говорится о том, как должен защищаться и русский язык, и язык других нацменьшинств, которые есть в Украине", - напомнила она.
Депутат отметила, что в Украине нет закона о нацменьшинствах, а когда принимался закон об украинском языке, не было продумано, что для баланса нужно было бы принимать закон о языках нацменьшинств.
"И этим бы сняли все вопросы. Там были бы прописаны и функции, и как государство будет защищать (языки нацменьшинств - ред.). И то, что сейчас мы обсуждаем дискриминацию, должно было бы исключить", - считает Верещук.
По ее мнению, это привело к тому, что и Венецианская комиссия, и в отчете о правах человека ООН указывают на вероятную дискриминацию.
"Что русский язык как язык преподавания в школах Украины, которые должны перейти на украинский язык преподавания с 1 сентября 2020 года, является дискриминированной по отношению к другим языкам нацменьшинств, которые почему-то только через три года. Как мне объяснили тогда депутаты, а сегодня - просто активисты, для чего они это сделали: потому что нажала Венгрия, Комиссия Украина - НАТО и так далее. Они вынуждены были внести именно такую норму, а не другую", - рассказала Верещук.
Она также отметила, что обсуждала законопроект с его автором и своим коллегой Бужанским: "Он говорит, что, если у нас есть языки нацменьшинств, а русский язык является языком нацменьшинств, давайте одинаковый подход применим ко всем без исключения языкам нацменьшинств, чтобы нас не обвиняли, чтобы не политизировать этот процесс".
Однако, по ее словам, сейчас в Украине 15,2 тыс. школ, из которых только 125 учебных заведений с русскоязычным преподаванием.
"В процентном отношении это 0,8%. 4-мильонний Киев - 4 школы всего с русским языком преподавания", - говорит Верещук.
Она выразила мнение, что политики не должны манипулировать языковыми вопросами.
"Если этот законопроект был бы сейчас отозван, это был бы лучший выход", - резюмировала Верещук.
Напомним, на этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект народного депутата из "Слуги народа" Максима Бужанского о переходе русскоязычных школ на украинский язык обучения с 2023 года, а не с 2020-го, как это сейчас предусмотрено в законодательстве.
В то же время, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал Верховную Раду не поддерживать этот законопроект. По мнению языкового омбудсмена, документ предлагает "сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 года учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года".