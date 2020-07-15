Зеленский уволил посла Украины в Румынии

КИЕВ. 15 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Банькова с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Румынии. Соответствующий указ №274/2020 размещен на сайте Главы государства, передает УНН.

"Уволить Банькова Александра Сергеевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Румынии", - говорится в тексте указа.

Напомним, этой зимой Министерство иностранных дел Румынии вызвало украинского дипломата после упоминания об "оккупации" Северной Буковины в речи президента Украины Владимира Зеленского ко Дню Соборности. Посол Украины в Румынии Александр Баньков объяснил это "неточностью перевода речи Президента с украинского языка на английский".