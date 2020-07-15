Опрос: 60% украинцев считает, что события в стране развиваются в неправильном направлении

КИЕВ. 15 июля. УНН. Более половины украинцев (60,5%) считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, и только 21,5% считают, что в правильном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные общенационального исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"21,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 60,5% - что события развиваются в неправильном направлении", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что 20% украинский верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Около 47% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 13,5% выражают пессимистические мысли, что Украина не способна преодолеть существующие проблемы.

Добавим, исследование проводилось с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по результатам исследования, Президент Украины Владимир Зеленский среди украинских политических деятелей продолжает оставаться политиком с наиболее высоким уровнем доверия - 41%, однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51%.