В КСУ обнародовали решение по закону об ипотеке: детали

КИЕВ. 15 июля. УНН. Конституционный Суд Украины признал конституционными положения части первой статьи 23 закона "Об ипотеке". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционной жалобе Дерменжи Андрея Викторовича, которым признал положения части первой статьи 23 Закона Украины "Об ипотеке" от 5 июня 2003 года № 898-IV (далее - Закон) соответствующими Конституции Украины. В своем ходатайстве Дерменжи А. В. оспаривал положения частей первой, второй статьи 23 Закона, которые определяют последствия перехода права собственности на предмет ипотеки к третьему лицу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что автор ходатайства отмечал, что в результате применения судами Украины оспариваемых положений Закона было нарушено "его право владеть и распоряжаться своей собственностью, в том числе и право на получение предварительного и полного возмещения при принудительном отчуждении".

"Решая поставленный в конституционной жалобе вопрос, Конституционный Суд Украины исходил, в частности из того, что ипотека является специфическим видом обеспечения выполнения обязательства недвижимым имуществом, которое остается во владении и пользовании его владельца, который ограничен в правомочии самостоятельно распоряжаться предметом ипотеки. То есть ипотека ограничивает такой элемент права собственности, как право распоряжения недвижимым имуществом, которое является предметом ипотечного договора", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Дерменжи А. поднимал перед Конституционным Судом вопрос о соответствии положений части второй статьи 23 Закона положением частей первой, второй, четвертой, пятой статьи 41 Конституции Украины, однако не привел надлежащего обоснования утверждений относительно их неконституционности.

"Поэтому Конституционный Суд Украины решил закрыть конституционное производство по делу о конституционности положений части второй статьи 23 Закона на основании пункта 4 статьи 62 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" - неприемлемость конституционной жалобы", - говорится в сообщении.

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