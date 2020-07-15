Зеленскому не доверяют 49% украинцев — исследование

КИЕВ. 15 июля. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 49% украинцев, а доверяют 44%, что означает отрицательный баланс доверия и недоверия от граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные общенационального исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия (44%), однако не доверяет ему 49%, что делает баланс доверия и недоверия отрицательным. Дмитрию Разумкову доверяют 39% опрошенных, не доверяют - 45%. Доверие к другим представителям власти значительно ниже", - говорится в результатах исследования.

Также указано, что 40,5% граждан согласны, что Президент Владимир Зеленский является честным и порядочным человеком, но о большинстве членов его политической команды этого сказать не могут.

Добавим, исследование проводилось с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, данные соцопроса свидетельствуют, что более половины украинцев (60,5%) считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.