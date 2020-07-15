Зеленский завтра на заседании фракции представит "слугам народа" кандидата на главу НБУ

КИЕВ. 15 июля. УНН. Завтра, 16 июля, состоится заседание фракции "Слуга народа" при участии Президента Украины Владимира Зеленского, где обсудят кандидата на должность главы Национального банка Украины. Об этом УНН сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Мы ожидаем, что мы обсудим кадровое назначение в НБУ завтра при участии Президента на фракции", - сказала Кравчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арахамия назвал имена двух возможных кандидатов на пост главы НБУ

Напомним, 3 июля Верховная Рада освободила Якова Смолия от должности главы Нацбанка. Позже в СМИ появилось заявление экс-головы НБУ Валерии Гонтаревой о том, что МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока Президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого председателя Нацбанка. На это заявление уже отреагировала СБУ. Ситуацию прокомментировал Президент Зеленский.