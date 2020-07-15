Зеленский уволил посла Украины в Италии

КИЕВ. 15 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Итальянской Республике Евгения Перелыгина. Соответствующий указ №275/2020 размещен на сайте главы государства, передает УНН.

"Освободить Перелыгина Евгения Юрьевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Итальянской Республике, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мальта, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сан-Марино и Постоянного представителя Украины при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации Объединенных Наций по совместительству", - говорится в указе.

Добавим, Перелыгин занимал должность посла в Италии с 2012 года.

Напомним, Зеленский уволил посла Украины в Румынии.