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Зеленский уволил посла Украины в Италии

Зеленский уволил посла Украины в Италии

Владимир Зеленский

КИЕВ. 15 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Итальянской Республике Евгения Перелыгина. Соответствующий указ №275/2020 размещен на сайте главы государства, передает УНН.

"Освободить Перелыгина Евгения Юрьевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Итальянской Республике, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мальта, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сан-Марино и Постоянного представителя Украины при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации Объединенных Наций по совместительству", - говорится в указе.

Добавим, Перелыгин занимал должность посла в Италии с 2012 года.

Напомним, Зеленский уволил посла Украины в Румынии.

Источник: УНН
Теги: Украина, посол, Италия, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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