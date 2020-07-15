Новости: Политика
Среда, 15 июля 2020, 18:48 • Анна Мурашко • 14445
Руководитель Аппарата Верховной Рады написал заявление на увольнение
Вячеслав Штучный
КИЕВ. 15 июля. УНН. Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении с должности Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Сегодня Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении с должности Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины", - написал Качура.
Он также обнародовал копию заявления Штучного, где указано говорится и о причине увольнения, а именно - назначение на должность в государственном органе.
Напомним, Вячеслав Штучный был избран руководителем Аппарата Верховной Рады Украины в сентябре 2019 года.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram