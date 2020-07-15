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Руководитель Аппарата Верховной Рады написал заявление на увольнение

Руководитель Аппарата Верховной Рады написал заявление на увольнение

Вячеслав Штучный

КИЕВ. 15 июля. УНН. Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении с должности Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Сегодня Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении с должности Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины", - написал Качура.

Он также обнародовал копию заявления Штучного, где указано говорится и о причине увольнения, а именно - назначение на должность в государственном органе.

Напомним, Вячеслав Штучный был избран руководителем Аппарата Верховной Рады Украины в сентябре 2019 года.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, увольнение
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