Украина и Словакия обсудили вопрос возобновления работы аэропорта "Ужгород"

КИЕВ. 15 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел и европейских вопросов Словакии Иваном Корчоком вопрос возобновления работы аэропорта "Ужгород" и сроки подписания соответствующего соглашения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

“Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел и европейских вопросов Словакии Иваном Корчоком”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что министры обсудили динамику распространения COVID-19 в Украине и Словакии и усилия правительств по преодолению вируса. Они согласились, что особое внимание нужно уделить преодолению негативных последствий пандемии для национальных экономик.

“Я предлагаю нам как министрам иностранных дел сделать все для помощи экономикам наших государств в условиях коронавирусного кризиса и ускорить подготовку межправительственной украинского-словацкой комиссии, которая придаст импульс экономическому взаимодействию и развитию торговли”, — предложил Дмитрий Кулеба.

Иван Корчок отметил, что разделяет такие приоритеты и заверил, что словацкая сторона ускорит назначение сопредседателя Межправительственной украинского-словацкой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Глава МИД Украины выразил глубокую благодарность за гуманитарную помощь Словакии для преодоления последствий наводнений на Прикарпатье. По его словам, Украина очень ценит, что несмотря на вызовы пандемии, словацкое правительство решило помочь Украине в борьбе со стихийным бедствием.

Дипломаты уделили особое внимание восстановлению функционирования международного аэропорта “Ужгород” и обсудили состояние разработки проекта двустороннего Соглашения о регулярном авиасообщении.

“Украина выполнила требования для подписания соглашения и ожидает от Словакии оперативного завершения внутригосударственных процедур по подготовке документа к подписанию”, — отметил Дмитрий Кулеба.

Иван Корчок заверил, что работа над соглашением является приоритетом для словацкой стороны учитывая предыдущие договоренности подписать документ во время официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Словакию, который запланирован на осень.

Напомним, Словацкая республика передала гуманитарную помощь для населенных пунктов на Прикарпатье, пострадавших от паводка.