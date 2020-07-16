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МИД Украины осудило РФ и оккупационные власти из-за ранение и задержания граждан Грузии

МИД Украины осудило РФ и оккупационные власти из-за ранение и задержания граждан Грузии

КИЕВ. 16 июля. УНН. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает действия российского оккупационного режима в отношении ранения и незаконного задержания на линии оккупации с Цхинвальском регионом гражданина Грузии Зазы Гахеладзе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

“Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает действия российского оккупационного режима в отношении ранения и незаконного задержания на линии оккупации с Цхинвальским регионом/Южной Осетией в районе с. Квемо Чалая гражданина Грузии Зазы Гахеладзе”, — говорится в заявлении.

Отмечается, что такие провокационные действия российского оккупационного режима являются дерзким нарушением Российской Федерацией Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и направлены на дестабилизацию ситуации безопасности в регионе. Россия, реализуя практику задержаний, похищений, пыток и убийств, продолжает системно и беспрецедентно нарушать нормы международного гуманитарного права.

“Украина неизменно подтверждает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах и требует от Российской Федерации немедленно прекратить дестабилизирующие действия против мирного грузинского населения, предоставить беспрепятственный доступ к оккупированным территориям Грузии международным правозащитным и мониторинговым организациям, а также освободить и вернуть задержанного и раненого гражданина Грузии”, — отмечается в заявлении.

Напомним, в августе 2019 года незаконно задержали семерых граждан Грузии, жителей села Ахалубани, когда те шли в церковь, расположенную на линии оккупации. А 18 августа вблизи оккупированного села Арцеви незаконно был задержан еще один гражданин Грузии.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Грузия
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