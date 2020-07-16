Раде рекомендовали назначить Шевченко на должность главы НБУ

КИЕВ. 16 июля. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал ВР назначить на должность главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк, передает УНН.

"Только что наш финансовый комитет рекомендовал парламенту назначить на должность главы НБУ Кирилла Шевченко. За проголосовало большинство коллег. 1 против, 5 воздержались... Голосование в Раде уже сегодня утром", - написал Железняк.

Как сообщал УНН, накануне Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР представление на назначение Шевченко главой НБУ.

Напомним, 3 июля Верховная Рада освободила Якова Смолия с должности главы Нацбанка.