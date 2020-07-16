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Повышение зарплаты врачам: Степанов назвал сумму повышения

Повышение зарплаты врачам: Степанов назвал сумму повышения

КИЕВ. 16 июля. УНН. Начиная с сентября, заработная плата врачей вырастет в среднем на 3,5 тысячи гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Вчера состоялось заседание правительства, на котором был принят ряд важных вопросов, инициированных Минздравом. Во-первых, вчера было принято решение по обеспечению финансовым ресурсом, доплат медицинским работникам, начиная с 1 сентября и до конца года", - сказал министр.

Он напомнил, что 19 июня было принято системное решение правительства о поднятии зарплат медицинским работникам.

"Это поднятие, если говорить в абсолютных цифрах, то врачам в среднем зарплата будет повышена на 3,5 тыс. грн, среднему медперсоналу - около 2,5 тыс. грн, и младшему медперсоналу - около 1250 грн. Все это поднятие начнется с 1 сентября. И вчера на заседании правительства было принято это решение по обеспечению финансовым ресурсом", - отметил Степанов.

Он напомнил также, что вчера на заседании правительства были выделены дополнительные средства 103 655 000 грн на оплату интернам первого, второго и третьего года обучения.

Источник: УНН
Теги: зарплата, медики, Минздрав, Максим Степанов
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