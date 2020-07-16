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Новости: Политика
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Шевченко рассказал о планах на должности главы НБУ

Шевченко рассказал о планах на должности главы НБУ

Кирилл Шевченко

КИЕВ. 16 июля. УНН. Кандидат на должность главы Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что будет поддерживать политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы. Об этом он заявил во время своего выступления в парламенте, передает корреспондент УНН.

"Во-первых, безусловно, я поддерживаю политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы... Во-вторых, НБУ в дальнейшем будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков. В том числе, надо усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая сегодня составляет 48%", - сказал Шевченко.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР представление на назначение Шевченко главой НБУ.

Сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал ВР назначить на должность главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

Источник: УНН
Теги: ВР, НБУ
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