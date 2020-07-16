Новости: Политика
Четверг, 16 июля 2020, 11:30 • Антонина Карташева • 23760
Нардепы уволили Штучного с должности руководителя Аппарата ВР
КИЕВ. 16 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла проект постановления №3850 об увольнении Вячеслава Штучного с должности руководителя Аппарата ВРУ. Соответствующее решение поддержали 307 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
"Освободить Штучного Вячеслава Васильевича от должности руководителя Аппарата ВРУ в связи с личным заявлением", - говорится в тексте постановления.
Председатель ВРУ Дмитрий Разумков поблагодарил его за работу в Раде.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла проект постановления №3661 о внесении изменений в постановление ВР "О структуре Аппарата ВРУ".
Источник: УНН
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