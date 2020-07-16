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Степанов: ночным клубам и ресторанам нельзя работать после 23:00 по всей Украине

Степанов: ночным клубам и ресторанам нельзя работать после 23:00 по всей Украине

КИЕВ. 16 июля. УНН. Развлекательным заведениям, таким как ночные клубы, а также заведениям питания на сегодня запрещено работать с 23:00 до 7:00 на всей территории Украины. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"На заседании правительства было принято решение. Оно касалось того, что учреждения, такие как ночные клубы, или заведения питания, рестораны и другие заведения питания - у них есть соответствующие ограничения по времени работы с 23:00 до 07:00, когда они не могут работать. Это решение правительства распространяется по всей территории страны", - сказал министр.

Напомним, во вторник, 21 июля, запланировано заседание Кабинета министров Украины, на котором рассмотрят вопрос о продлении карантина в стране.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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