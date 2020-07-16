В "Слуге народа" заявили об обысках в банке, который возглавлял Шевченко

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Киеве в помещении "Укргазбанка", который возглавлял новоназначенный глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, сегодня утром сотрудники НАБУ провели обыски. Об этом журналистам рассказали народные депутаты Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура и Александр Дубинский, передает корреспондент УНН.

Комментируя решение Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который рекомендовал парламенту назначить Кирилла Шевченко на должность главы НБУ, Александр Качура заявил, что детективы НАБУ "ничего не нашли".

"По моей информации, там ничего не нашли... То, что забрали (частный - ред.) ноутбук (Шевченко - ред.)", - прокомментировал Качура.

Об обысках НАБУ в "Укргазбанке" также рассказал нардеп Александр Дубинский, комментируя заседание Комитета ВР по вопросам финансов.

По его словам, обыски по месту жительства Шевченко НАБУ не проводило.



"... У Чернышева, как члена правления ("Укргазбанка" - ред.), обыски были, и у его жены были обыски. Там извлечены все материалы", - заявил Дубинский.

Он добавил, что обыски связаны с хищением 200 млн грн из "Укргазбанка", которые якобы вывели "на сетку частных предпринимателей".

Официальной информации от НАБУ по поводу обысков в "Укргазбанке" пока нет.

Напомним, 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Нацбанка.



15 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР представление на назначение Шевченко главой НБУ. 16 июля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту назначить на должность главы НБУ Кирилла Шевченко.

В итоге, сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Кирилла Шевченко председателем Нацбанка.