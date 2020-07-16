У Рады нет препятствий для переименования Кировоградской и Днепропетровской областей - Дробович

КИЕВ. 16 июля. УНН. У Верховная Рада нет никаких препятствий для осуществления переименования Кировоградской и Днепропетровской областей в этом году. Об этом сказал в четверг во время пресс-конференции директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович, передает корреспондент УНН.

"Сейчас мяч на стороне Верховной Рады. Все желающие, все заинтересованные граждане - идите к своим народным депутатам и говорите "уважаемые народные избранники, пожалуйста принимайте решение", - сказал Дробович.

Он напомнил, что Конституционный суд в феврале прошлого года вынес решение, что оба законопроекта о переименовании областей конституционные.

"Соответственно, Верховная Рада не имеет никаких препятствий для того, чтобы осуществить переименование (Кировоградской и Днепропетровской областей - ред.)... Никаких препятствий нет, в этом году Верховная Рада может это сделать, если пожелает", - добавил он.

Напомним, Комитет ВРУ по вопросам правовой политики и правосудия еще в прошлом году рекомендовал предварительно одобрить проекты изменений в Конституцию относительно переименования Кировоградской и Днепропетровской областей.

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