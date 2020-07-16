Румыны в Украине жалуются Бухаресту на нарушение права на образование на родном языке

КИЕВ. 16 июля. УНН. Национальный совет румын в Украине направил властям Румынии несколько писем, в которых они осуждают нарушение права на образование на родном языке, называя это "культурно-лингвистическим геноцидом", и в которых критикует бездеятельность субъектов властных полномочий Бухареста. Об этом сообщает румынская служба "Радио Свобода", передает УНН.

Так, в мае румынская община обратилась к украинским властям, а в июне написала письмо в комиссии по делам румын за рубежом и во внешнеполитические комитеты парламента, премьер-министру, министру иностранных дел и президенту.

Национальный совет румын в Украине утверждает в обращении к властям, что румыны в Украине, которые составляют около 500 000 человек и являються вторым нацменьшинством в стране после российского, “подвергаются хорошо организованному систематическому процессу на всех уровнях государственной политики принудительной украинизации”.

Также румыны в Украине требуют, чтобы проблема образования на румынском языке была решена по образцу венгров в Украине.

“Общественный дискурс в Украине создает образ того, что только Венгрия, Польша и Россия могут возражать против украинской ассимиляционной политики, в то время как Румыния удовлетворена происходящим”, — говорится в обращении Национального совета румын в Украине.

Напомним, в июне состоялся телефонный розговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску.



Министры договорились об активизации диалога по вопросам национальных меньшинств, в частности касательно продолжения VII заседания смешанной украинской-румынской комиссии по вопросам обеспечения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и по возобновлению переговоров по заключению протокола о сотрудничестве в области образования между Министерством образования и науки Украины и Министерством национального образования Румынии.