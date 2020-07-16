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Пошел на встречу и исчез: мэр Черкасс сообщил о пропаже своего зама

Пошел на встречу и исчез: мэр Черкасс сообщил о пропаже своего зама

КИЕВ. 16 июля. УНН. Заместитель Черкасского городского головы Юрий Ботнар не явился сегодня на рабочее место. Накануне вечером пошел на какую-то встречу и исчез. Соответствующее заявление уже сделано в правоохранительные органы. Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В Черкасском городском совете произошел неприятный инцидент. Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера, около 19:30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится. Соответствующее заявление уже сделано в правоохранительные органы", - написал Бондаренко.

Он призвал всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении его заместителя, сообщить его или полицию.

Напомним, пяти лицам сообщено о подозрении в похищении предпринимателя Сергея Ткаченко в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Черкассы и Черкасская область, мэр, пропавшие без вести
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