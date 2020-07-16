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В ВР началось торжественное заседание к 30-й годовщине Декларации о государственном суверенитете

В ВР началось торжественное заседание к 30-й годовщине Декларации о государственном суверенитете

КИЕВ. 16 июля. УНН. Верховная Рада Украины начала торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, передает корреспондент УНН.

"Торжественное заседание по случаю 30 годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины объявляю открытым", - заявил председатель ВР Дмитрий Разумков.

Так, заседание начали с гимна Украины. В Раду прибыл Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и другие чиновники. Также в зале находятся еще четыре бывшие президенты Украины: Леонила Кравчук, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и народные депутаты Украины первого и девятого созывов.

Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла в целом проект постановление № 3721 о торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, декларация
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