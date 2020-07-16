Герус в переписке с Палицей обсуждали, как расправиться с инвесторами в "зеленую" энергетику

КИЕВ. 16 июля. УНН. Глава энергетического Комитета ВР, нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Герус переписывался со своим коллегой Игорем Палицей о "зеленых" тарифах, и том, как расправиться с инвесторами, которые не согласны на снижение тарифов. Соответствующий скрин опубликовала нардеп Виктория Сюмар в Facebook, передает УНН.

И Палицу, и Геруса Сюмар связывает с группой бизнесмена Игоря Коломойского.

"Всем здесь хорошо известно, насколько Герус и Палица близкие к Коломойскому", - говорит она.

В переписке Герус подсказывает Палице, что он должен сказать на эфире: "И еще подчеркните, что государство может выкупить станции у тех, кто не согласен на такие тарифы - очень важно сказать".

Отметим, что Геруса обвиняют в попытке срыва правительственного законопроекта (3658) о снижении "зеленого" тарифа. Этот законопроект содержит меморандум между правительством и производителями "зеленой" энергетики. Инвесторы уже заявили, что любые поправки и существенные изменения в законопроект сведут его на нет, и в действии останутся действующие высокие тарифы.

Предложения Геруса снизить тарифы на 50% и 40% вместо определенных 15% и 7,5% - для инвесторов являются неприемлемыми. И они угрожают судами.



Напомним, в начале июня журналисты TK Media сфотографировали и опубликовали в сети смс-переписки Геруса с народным депутатом Андреем Жупаниным. Речь шла также о "зеленых" инвесторах.

На опубликованных скринах Жупанин пишет: "Бл@, так ты же сам и поддержал. Вот ты любишь между каплями ходить. Ну тогда будете с Ефимовым и Совсун зеленых п...здячить, я проект с зеленым подписывать не буду".