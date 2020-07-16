Украина и Египет обсудили возобновление туристической деятельности

КИЕВ. 16 июля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в четверг провел в Киеве встречу с египетской делегацией во главе с министром туризма и древностей Арабской Республики Египет Халедом аль-Анани. Стороны обсудили сотрудничество в сферах туризма, культуры и инвестиций, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Украины.

"Стороны обсудили вопросы поэтапного восстановления туристической деятельности и обеспечения безопасных условий пребывания украинских туристов в Египте в условиях мировой пандемии COVID-19, а также защиты прав и интересов граждан Украины, трудоустроенных в сфере туризма на территории АРЕ", - сообщили в МИД.

Отмечается также, что стороны договорились проработать проекты двух меморандумов в сфере туризма и культурно-исторического наследия. Делегации обсудили возможность организации украинских культурных мероприятий и расширение использования украинского языка в туристических регионах Египта.

По словам дипломатов, во встрече также приняли участие должностные лица ряда государственных учреждений Украины и представители туристического бизнеса Украины.

Отдельное внимание было уделено перспективам дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области торговли и инвестиций. Заместитель министра призвал египетскую сторону к активному участию в инвестиционной деятельности и проектах по приватизации на территории Украины.

Боднар также выразил благодарность египетской стороне за всестороннее содействие в оперативной организации эвакуации и возвращении на родину в марте этого года более 32 тысяч украинских туристов из Египта из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе министерство здравоохранения обновило список стран, принадлежащих к "красной" и "зеленой" зонам по показателям распространения коронавируса. "Красными" остаются Албания, Черногория и Египет.