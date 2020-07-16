Великобритания, США и Канада обвинили Россию в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19

КИЕВ. 16 июля. УНН. Великобритания, Соединенные Штаты и Канада обвинили Россию в четверг в попытке украсть информацию у исследователей, работающих над созданием вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, передаёт УНН со ссылкой на AP.

Так, три страны утверждают, что хакерская группировка APT29, также известная как Cozy Bear и являющаяся частью российской разведывательной службы, атакует академические и фармацевтические исследовательские учреждения, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса.

Сообщается, что заявление, согласованное с властями США и Канады, сделал Британский национальный центр кибербезопасности.

“Совершенно недопустимо, что российские спецслужбы нацелены на тех, кто борется с пандемией коронавируса. В то время как другие своим безрассудным поведением преследуют эгоистичные интересы, Великобритания и ее союзники продолжают трудную работу по поиску вакцины и защите здоровья людей во всем мире”, — заявил сегодня министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

Отмечается, что кибератаки рассматриваются сотрудниками разведки как попытка украсть интеллектуальную собственность, а не подорвать исследования. Кампания по “вредоносной деятельности” продолжается и включает в себя “атаки преимущественно против правительственных, дипломатических, аналитических, медицинских и энергетических целей ”, говорится в заявлении национального центра кибербезопасности.

Было неясно, была ли какая-либо информация фактически украдена, но центр сообщил, что конфиденциальная информация людей, как полагается, не была скомпрометирована.

Согласно агентству, 16-страничный документ, обнародованный в четверг Великобританией, США и Канадой, обвиняет Cozy Bear в использовании пользовательских вредоносных программ, нацеленных на ряд организаций по всему миру. Вредоносные программы WellMess и WellMail ранее не ассоциировались с хакерской группой.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Лондон заявил, что российская сторона “хотела вмешаться” в выборы в Великобритании, которые прошли зимой 2019 года.