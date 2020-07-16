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Украина обеспокоена кибератаками РФ на разработчиков вакцины от COVID-19 - Кулеба

Украина обеспокоена кибератаками РФ на разработчиков вакцины от COVID-19 - Кулеба

КИЕВ. 16 июля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба присоединился к министру иностранных дел Соединенного Королевства Доминику Раабу, Канаде и США и выразил обеспокоенность в связи с российскими кибератаками на разработчиков вакцины от COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Я присоединяюсь к министру иностранных дел Соединенного Королевства Доминику Раабу, канадским и американским партнерам, которые выражают обеспокоенность в связи с российскими кибератаками на разработчиков вакцины от COVID-19. Украина на протяжении многих лет страдает от российских кибератак и настаивает на том, что международное право в полной мере применимо к киберпространству. Такие нарушения не должны оставаться безнаказанными”, - написал Дмитрий Кулеба.

Напомним, Великобритания, США и Канада обвинили Россию в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, вакцина, киберугроза, Коронавирус
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