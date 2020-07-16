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Криклий обсудил подготовку к саммиту ЕС-Украина с представительством Евросоюза

Криклий обсудил подготовку к саммиту ЕС-Украина с представительством Евросоюза

Владислав Криклий

КИЕВ. 16 июля. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сегодня провел встречу с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом. Собеседники обсудили возможные результаты саммита ЕС-Украина, который состоится в октябре текущего года. Об этом европейский дипломат сообщил у себя в Twitter, передает УНН.

"Обсудили с министром транспорта Владиславом Криклием возможные результаты на саммит ЕС-Украина 01.10. Необходимо принять несколько законов (внутренние водные пути, мультимодальные перевозки, перевозки опасных грузов) и 2 стратегии, которые позволят улучшить связи и расширить поддержку ЕС", - отметил Маасикас.

Как сообщал УНН, саммит Украина-ЕС должен состояться 1 октября.

Во время мероприятия Украина намерена подписать соглашение о совместном авиационном пространстве.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, саммит, Мининфраструктуры, Владислав Криклий

В тексте упоминаются

Криклий Владислав
Криклий Владислав
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