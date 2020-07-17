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США осудили убийство украинского медика на Донбассе

США осудили убийство украинского медика на Донбассе

КИЕВ. 17 июля. УНН. Государственный секретарь Майк Помпео осудил российскую агрессию на Донбассе и выразил сожаление из-за убийства в зоне ООС военного медика. Об этом он сказал во время брифинга, видео которого обнародовало посольство США в Киеве, передает УНН.

"Второй вопрос, связанный с Россией: от имени Соединенных Штатов хотел бы выразить глубокое огорчение в связи с сообщением об убийстве украинского военного медика. Мы вместе с народом Украины осуждаем жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе, и отдаем дань погибшим и раненым украинцам, которые борются за свою демократию", - заявил Помпео.

Ранее ЕС отреагировал на убийство медика на Донбассе.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранение, еще один - боевое травмирование.

Источник: УНН
Теги: США, Донбасс, медики, Майк Помпео
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