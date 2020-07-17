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В Минздраве к осени планируют увеличить количество тестирований на COVID-19 вдвое

В Минздраве к осени планируют увеличить количество тестирований на COVID-19 вдвое

КИЕВ. 17 июля. УНН. Министерство здравоохранения до сентября планирует увеличить проведение количества тестов на COVID-19 вдвое. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"В наших планах увеличить количество тестирования в два раза, чтобы на сентябрь месяц мы вышли на такие показатели. Кроме того, довольно объективно мы работаем над различными схемами лечения, применением тех или иных лекарственных средств при лечении COVID-19, достаточно активно общаемся со своими западными коллегами", - отметил он.

Напомним, в Украине на 8:50 17 июля зафиксировано уже более 57,2 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев на уровне предыдущих суток - более 800.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, тестирование, Максим Степанов
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