СБУ надеется на справедливый приговор по делу МН17

КИЕВ. 17 июля. УНН. Служба безопасности Украины надеется, что окружной суд Гааги вынесет справедливый приговор террористам, ответственным за катастрофу малазийского Boeing рейса МН17 на Донбассе в 2014 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"17 июля - трагическая дата для всего мира. Убеждены, что окружной суд Гааги вынесет справедливый приговор террористам, ответственным за эту ужасную катастрофу", - говорится в сообщении.

Напомним, шесть лет назад - 17 июля 2014 года - на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.



В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Как сообщал УНН, процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.



