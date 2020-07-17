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США сделали заявление к шестой годовщине сбития MH17

США сделали заявление к шестой годовщине сбития MH17

КИЕВ. 17 июля. УНН. США в шестую годовщину катастрофы пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе призвали РФ сотрудничать со следствием для установления виновных в гибели людей. Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter, передает УНН.

"В 6-ю годовщину сбития MH17 мы выражаем соболезнования семьям и друзьям 298 невинных гражданских людей, которые потеряли жизнь. Мы призываем Россию полностью сотрудничать со следствием и усилиями по установлению ответственности, согласно Резолюции 2166 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Напомним, шесть лет назад - 17 июля 2014 года - на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.

В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Как сообщал УНН, процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.

Источник: УНН
Теги: США, MH17
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