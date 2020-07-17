Новости: Политика
Пятница, 17 июля 2020, 10:30 • Валерия Гуржий • 5145
Степанов сегодня едет в Житомирскую область: проведет встречу с медиками
Максим Степанов
КИЕВ. 17 июля. УНН. Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов посетит Житомирскую область, где надеется провести встречу с медицинскими работниками. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Сегодня я посещу Житомирскую область, где обязательно посещу центр экстренной медицинской помощи, я хочу посетить перинатальный центр в Житомирской области, а также детскую больницу, где у меня запланирована большая встреча с врачами, с медицинскими работниками, на которую я очень рассчитываю", - отметил он.
Напомним, начиная с сентября, заработная плата врачей вырастет в среднем на 3,5 тысячи гривен.
Источник: УНН
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