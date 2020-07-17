Степанов сегодня едет в Житомирскую область: проведет встречу с медиками

КИЕВ. 17 июля. УНН. Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов посетит Житомирскую область, где надеется провести встречу с медицинскими работниками. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Сегодня я посещу Житомирскую область, где обязательно посещу центр экстренной медицинской помощи, я хочу посетить перинатальный центр в Житомирской области, а также детскую больницу, где у меня запланирована большая встреча с врачами, с медицинскими работниками, на которую я очень рассчитываю", - отметил он.

Напомним, начиная с сентября, заработная плата врачей вырастет в среднем на 3,5 тысячи гривен.