Украина призвала Россию признать свою ответственность в деле MH17

КИЕВ. 17 июля. УНН. Министерство иностранных дел Украины призвало Российскую Федерацию признать свою ответственность и выполнять свои международные обязательства по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса МН17. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Сегодня, в день трагической годовщины сбивания самолета Малайзийских авиалиний МН17 в небе над Украиной, наши мысли и сочувствие - с родственниками и близкими погибших. Мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле сбивания самолета МН17 и наказания виновных в этом ужасном преступлении", - говорится в заявлении.



Отмечается, что Украина настроена продолжать тесное сотрудничество с Нидерландами и другими партнерами по Совместной следственной группе с целью привлечения виновных к ответственности в рамках уголовного процесса и приветствует начало судебного процесса в этом году.



"Мы также принимаем меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения РФ к ответственности за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к сбивания МН17", - отмечается в заявлении.



Важным шагом в этой связи, как указано, также обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека с иском против РФ с целью привлечения этого государства к ответственности в силу ее роли в сбивании МH17.



"Призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность, выполнять свои международные обязательства, в частности резолюцию СБ ООН 2166, и сотрудничать со следствием", - говорится в заявлении.

Напомним, шесть лет назад - 17 июля 2014 года - на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.



В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.



В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.



Как сообщал УНН, процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17.