Таран: в Крыму подготовки к активным боевым действиям со стороны РФ вблизи Херсонской области не обнаружено

КИЕВ. 17 июля. УНН. В настоящее время в оккупированном Крыму не выявлено действий по созданию ударных группировок для активных боевых действий со стороны России вблизи админчерты с Херсонской областью. Об этом доложил в ВР на часе вопросов к правительству министр обороны Украины Андрей Таран, передает корреспондент УНН.

"В течение последнего месяца в СМИ появилось много сообщений о возможности осуществления вооруженного нападения РФ, активизации боевых действий именно на Крымском направлении", - сказал Таран.

По его словам, СМИ не только повторили слова американского генерала в отставке, но и предоставили комментарии со стороны экспертной среды по этой теме.

"Хотел бы отметить: в настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АРК не обнаружено, на полуострове не фиксируется действий по созданию ударных группировок", - добавил Таран.

Также он заверил, что помня о непредсказуемости решений политического руководства РФ и военно-политического руководства ВС РФ, Вооруженные силы Украины осуществляют определенные меры для предотвращения и предоставления соответствующего отпора возможным действиям со стороны ВС РФ.

Напомним, командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заверил, что угрозы вторжения со стороны РФ нет, но нужно готовиться к любым сценариям.