Разумков собрал глав фракций на совещание в своем кабинете

КИЕВ. 17 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собрал глав фракций и депутатских групп на совещание в своем кабинете, объявив перерыв в пленарном заседании ВР, передает корреспондент УНН.

"Поступило заявление от фракции "Батькивщина" и фракции "ОПЗЖ" о перерыве. Объявляется перерыв до 11:45. Председателей фракций и депутатских групп прошу собраться в моем кабинете", - сказал Разумков.

Напомним, Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть проект постановления №3650 о ликвидации и создании районов, рассмотрение которого откладывала в течение недели. А также скандальный законопроект №2362 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в некоторых учебных заведениях.



