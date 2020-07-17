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Разумков собрал глав фракций на совещание в своем кабинете

Разумков собрал глав фракций на совещание в своем кабинете

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 17 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собрал глав фракций и депутатских групп на совещание в своем кабинете, объявив перерыв в пленарном заседании ВР, передает корреспондент УНН.

"Поступило заявление от фракции "Батькивщина" и фракции "ОПЗЖ" о перерыве. Объявляется перерыв до 11:45. Председателей фракций и депутатских групп прошу собраться в моем кабинете", - сказал Разумков.

Напомним, Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть проект постановления №3650 о ликвидации и создании районов, рассмотрение которого откладывала в течение недели. А также скандальный законопроект №2362 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в некоторых учебных заведениях.

Источник: УНН
Теги: ВР, Дмитрий Разумков
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