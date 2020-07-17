В ответ на учения ВС РФ "Кавказ-2020" Украина проведет свои учения - Таран

КИЕВ. 17 июля. УНН. Украина проведет стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020" одновременно с учениями ВС РФ "Кавказ-2020", чтобы показать свою готовность к оказанию достойного отпора попыткам России обострить ситуацию. Об этом доложил в ВР на часе вопросов к правительству министр обороны Украины Андрей Таран, передает корреспондент УНН.

"Одновременно с учетом накопления войск под предлогом подготовки стратегических учений "Кавказ-2020" (которые будет проводить РФ - ред.) руководством Минобороны и ВСУ планируется в это же время, на последнюю декаду сентября, проведение стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия 2020". В рамках этого обучения нами планируется проверить способность Генштаба в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО", - сказал Таран.

По его словам, в рамках учений будет проведена проверка боевой готовности, будут проведены боевые стрельбы с самолетами Военно-воздушных сил на полигонах, расположенных на Юге Украины.

"Мы ожидаем также, что представители стран НАТО смогут принять участие в этих учениях. Этот асимметричный ответ, по нашей оценке, покажет готовность ВСУ к оказанию достойного отпора любым попыткам РФ обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия", - добавил министр.

Напомним, по информации разведки, стратегические командно-штабные учения ВС России "Кавказ-2020" созданы для демонстрации военной мощи России, его следует рассматривать как элемент давления на нашу страну.



