"Слуги народа" собирают внеочередную сессию: первый вопрос - "зеленая" энергетика

КИЕВ. 17 июля. УНН. Фракция "Слуга народа" инициирует проведение внеочередной сессии в Верховной Раде 21 июля. Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, передает УНН.

"Символическая для нас дата - ровно год с момента парламентских выборов. Начали сбор подписей", - отметила она.

Первый вопрос повестки дня: правительственный законопроект 3658 о снижении "зеленого" тарифа.

Он был определен Президентом Владимиром Зеленский как неотложный и единогласно поддержан профильным комитетом. Однако после принятия за основу законопроект заспамили правками и таким образом заблокировали его рассмотрение. В попытке срыва законопроекта обвиняют группу депутатов из "Слуги народа".

В то же время инвесторы заявили, что любые существенные изменения законопроекта сведут на нет договоренности с правительством и оставят действующие чрезмерные "зеленые" тарифы.